Violenta scossa di terremoto in Croazia. Il sisma di magnitudo 6.4 ha sconvolto la città di Petrinja ed è stato avvertito anche in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Prima il boato, poi la terra che inizia a tremare e gli edifici di Petrinja che si sbriciolano. Dopo il lieve sisma di ieri, oggi alle 12.20 è stata registrata una forte scossa di magnitudo 6.4 con l'epicentro a 44 chilometri a sud-est di Zagabria e a una profondità di 10 chilometri che ha sconvolto la Croazia. Stando a quanto trapela in queste frenetiche ore dai media regionali, il centro città di Petrinja – che ha 25 mila abitanti – avrebbe subito ingenti danni con diversi edifici crollati, tra cui un ospedale e un asilo, e almeno una bambino che ha perso la vita. Danni anche alle linee dell'elettricità, con il terrore di un blackout nella capitale croata, e a quelle telefoniche che rendono ancor più critica la situazione.

