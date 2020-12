VIDEO, NBA 2020-2021: Nikola Jokic smazza 18 assist contro Houston. Nessun altro pivot era stato capace di fare altrettanto negli ultimi 50 anni (Di martedì 29 dicembre 2020) Nikola Jokic riscrive la storia nel match che, nella nottata NBA, ha visto i suoi Denver Nuggets superare gli Houston Rockets. Il pivot serbo ha sfornato la sua terza tripla doppia consecutiva, mettendo a referto una prestazione da 19 punti, 12 rimbalzi e 18 assist, e ha eguagliato il record di Fat Lever di quarantatre triple doppie realizzate con la maglia della franchigia del Colorado. Il fuoriclasse di Sombor, tuttavia, ha fatto anche un altro record, ancor più roboante probabilmente. Quei diciotto assist, infatti, rappresentano la miglior prestazione, sotto questo parametro, per un pivot dal 19 marzo del 1968. Dobbiamo, infatti, tornare a Cincinnati Royals – Philadelphia 76ers, che si svolse nella data appena citata, per trovare un centro ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020)riscrive la storia nel match che, nella nottata NBA, ha visto i suoi Denver Nuggets superare gliRockets. Ilserbo ha sfornato la sua terza tripla doppia consecutiva, mettendo a referto una prestazione da 19 punti, 12 rimbalzi e 18, e ha eguagliato il record di Fat Lever di quarantatre triple doppie realizzate con la maglia della franchigia del Colorado. Il fuoriclasse di Sombor, tuttavia, ha fatto anche unrecord, ancor più roboante probabilmente. Quei diciotto, infatti, rappresentano la miglior prestazione, sotto questo parametro, per undal 19 marzo del 1968. Dobbiamo, infatti, tornare a Cincinnati Royals – Philadelphia 76ers, che si svolse nella data appena citata, per trovare un centro ...

Nikola Jokic riscrive la storia nel match che, nella nottata NBA, ha visto i suoi Denver Nuggets superare gli Houston Rockets. Il pivot serbo ha sfornato la sua terza tripla doppia consecutiva, ...

