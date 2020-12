VIDEO | Mareggiata sul lungomare di Napoli | commercianti chiedono stato di calamità

Leggi su dire

(Di martedì 29 dicembre 2020) NAPOLI – I commercianti di Napoli chiedono che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per la mareggiata che ha colpito il capoluogo partenopeo provocando gravi danni alle attività del lungomare di Napoli, tra via Partenope, piazza Vittoria e via Caracciolo, in particolare i ristoranti. Per questo, Confesercenti ha scritto al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e agli assessori alle Attivi produttive Antonio Marchiello e al Turismo Felice Casucci con richiesta di interventi urgenti per sostenere il comparto, già in crisi per le restrizioni volte a frenare la diffusione del virus.