Viaggio nella grande bellezza, con Cesare Bocci. Da stasera su Canale 5, anticipazioni (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il successo della puntata speciale dedicata al Vaticano in onda lo scorso anno, Canale 5 regala ai suoi telespettatori la nuova edizione di Viaggio nella grande bellezza, il programma evento (co-prodotto da RTI e RealLife Television) dedicato all'arte e alla bellezza del nostro paese, che vede per il secondo anno consecutivo l'attore Cesare Bocci in veste di guida d'eccezione (vi ricordiamo che al momento l'attore è in video anche con la fiction Fratelli Caputo). Il primo appuntamento va in onda stasera, martedì 29 dicembre, in prima serata su Canale 5. La prima delle sei nuove puntate accompagna il pubblico in un meraviglioso Viaggio tra fede e arte, nel quale verrà raccontata, mediante la ...

