Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020)DEL 29 DICEMBREORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLE PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME 24-36H CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVI TEMPORALI IN MERITO AL MALTEMPO,PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA SAN CESAREO E RACCORDO A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE SITUAZIONE ANALOGA SULLA DIRAMAZIONENORD TRA FIANONO E RACCORDO PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCONE, E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE NELL’INTERAANCHE A SEGUITO DEL DECRETO NATALE IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO PROSSIMO IN MERITO AGLI ...