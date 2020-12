Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020)DEL 29 DICEMBREORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLE PROTEZIONE CIVILE DAL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24-36H CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVI TEMPORALI PASSIAMO ALLA VIABILITA’ CODE PER INCIDENTE SU VIA FLAMINIA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA A24 E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E CASILINA ANCHE A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE SU VIA CASILINA RIMANIAMO SU VIA CASILINA, SI STA IN CODA TRA RACCORDO E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PRENESTINA TRA RACCORDO E VIA DI TORRENOVA SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI ...