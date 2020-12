Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020)DEL 29 DICEMBREORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER QUANTO RIGUARDA LA CIRCONE, E’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE NELL’INTERAANCHE A SEGUITO DEL DECRETO NATALE IN VIGORE FINO AL 6 GENNAIO PROSSIMO AD ECCEZIONE DI CODE NELLE DUE DIREZIONI , NEL FRUSINATE SULLA MONTI LEPINI ALTEZZA GIULIANO DIA CAUSA DI UN INCIDENTE DOVE E ‘ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE IN ATTESA DI RIMOZIONE MENTRE SI RALLENTA SU VIA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI PRESTARE ATTENZIONE SUL’A24TERAMO PER IL FORTE VENTO TRA TIVOLI E VALLE DEL SALTO DIRAMATA L’ALLERTA METEO DAL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI E PER LE ...