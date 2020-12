Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 dicembre 2020)DEL 29 DICEMBREORE 8.05 FEDERICO DI LERNIA BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E VIA APPIA PROSEGUONO I DISAGI SU VIA BELMONTE IN SABINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE GENERA CODE IN DIREZIONEALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE OGGI IN VIGORE SULL’INTERA RETE L’ORARIO FERIALE NON SCOLASTICO CON ULTIME CORSE ALLE 23.30 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CHE SULLA LINEAORTE ANCONA FINO AL 30 DICEMBRE IL TRAFFICO È SOSPESO E RIPROGRAMMATO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO TRA SPOLETO E CAMPELLO. RICORDIAMO CHE DA IERI SONO IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ARANCIONE. CI SI PUÒ SPOSTARE ...