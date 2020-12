“Vi riempite di pasticche | pasticchine e antibiotici a caso e poi non volete vaccinarvi contro il Covid?” Il messaggio di Paolo Hendel agli “scettici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nuovo video dell’attore, che questa volta si rivolge direttamentedel vaccino antireinterpretando un testo circolato in questi giorni sui social network. “Quando avete un dolorino muscolare, prendete un antidolorifico. Quale? Uno dei tanti, basta che funzioni. Non vi preoccupate di sapere il principio attivo, giusto? Se in inverno con il freddo vi brucia la gola, correte subito in farmacia e vidi. Non contenti, vi comprate lo spray della pubblicità e poi chiudete in bellezza con l’antibiotico comprato a. E poi un bel giorno, un team di esperti trova un vaccino per il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero intero e voi dite che non ve lo fate…” L'articolo ...