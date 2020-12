Verso il rimpatrio dei 13 marittimi italiani bloccati in Cina dalla "guerra del carbone" (Di martedì 29 dicembre 2020) I 13 marittimi italiani bloccati in Cina potranno ritornare in Italia.?? https://t.co/MveSFsxEVH— Luigi Di Maio (@luigidimaio) December 29, 2020 Nella baia di Bohai, alla fine del Mar Cinese Orientale, di fronte alla penisola coreana, d’inverno il mare può essere davvero cattivo, fino a raggiungere forza otto, con venti che tirano forte, anche oltre i 60 nodi. L’“Mba Giovanni”, battente bandiera italiana, era ferma alla fonda da molti mesi ormai, con i suoi 230 metri di lunghezza e il suo carico di carbone australiano; anche soltanto mantenere ferma una nave del genere in un mare del genere, non è stata una cosa da niente per il suo equipaggio: 19 marinai – 13 italiani e 6 filippini - bloccati al largo della grande città portuale cinese di Huanghua dal 29 giugno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) I 13inpotranno ritornare in Italia.?? https://t.co/MveSFsxEVH— Luigi Di Maio (@luigidimaio) December 29, 2020 Nella baia di Bohai, alla fine del Mar Cinese Orientale, di fronte alla penisola coreana, d’inverno il mare può essere davvero cattivo, fino a raggiungere forza otto, con venti che tirano forte, anche oltre i 60 nodi. L’“Mba Giovanni”, battente bandiera italiana, era ferma alla fonda da molti mesi ormai, con i suoi 230 metri di lunghezza e il suo carico diaustraliano; anche soltanto mantenere ferma una nave del genere in un mare del genere, non è stata una cosa da niente per il suo equipaggio: 19 marinai – 13e 6 filippini -al largo della grande città portuale cinese di Huanghua dal 29 giugno ...

