Veneto: grave morìa di Pinna Nobilis lungo le coste (Di martedì 29 dicembre 2020) Allarme Pinna Nobilis: registrata una grave morìa lungo le coste del Veneto che finora erano state risparmiate L’epidemia che ha decimato la specie protetta Pinna Nobilis in tutto il Mediterraneo ha verosimilmente raggiunto le coste del Veneto, tra le ultime aree finora indenni. Un evento di mortalità di massa è stato infatti registrato a fine novembre 2020… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 29 dicembre 2020) Allarme: registrata unaledelche finora erano state risparmiate L’epidemia che ha decimato la specie protettain tutto il Mediterraneo ha verosimilmente raggiunto ledel, tra le ultime aree finora indenni. Un evento di mortalità di massa è stato infatti registrato a fine novembre 2020… L'articolo Corriere Nazionale.

tancredipalmeri : Nell’ultimo mese il numero di casi si è progressivamente abbassato, pur rimanendo comunque più alto dei record di m… - agilex2 : Contagi in Veneto, grave denuncia del Professor Crisanti (sempre sia lodato): «avere puntato tutto sui tamponi rap… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #28dicembre 1340, #Venezia: si completano i #Granai di #Terranova (oggi #Giardini reali), la cui costruzione era inizi… - RFeragalli : @SusiTolin @CesareDTrocchio Si può dire di tutto e di più. Rimane il fatto che la situazione in Veneto è grave (se… - pd_verona : Covid,Rotta: “In Veneto situazione grave, serve collaborare per affrontare emergenza”. -