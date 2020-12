“Vediamo quando muori” | no vax scatenati contro l’infermiera prima vaccinata d’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 dicembre 2020) No vaxClaudia Alivernini,dell’ospedale Spallanzani di Roma che perin Italia si è sottoposta al vaccino anti-Covid.ha chiuso i propri profili social dopo numerosi insulti e minacce di morte comparsi online nei commenti alla notizia della sua vaccinazione e in vari gruppi social. Tra questi la frase choc: “Ora”. Non solo: su Instagram sono anche comparsi due profili fake creati a suo nome. Ora la 29enne sta valutando una denuncia alla polizia postale. No vax: insulti e minacce L’intolleranza dei no vax è cosa nota e purtroppo il dibattito attuale sull’obbligatorietà del vaccino anti Covid non fa che rafforzare gli opposti ...