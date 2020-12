“Vediamo quando muori”, minacce e insulti alla prima infermiera vaccinata in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) È diventata il simbolo in tutta l’Italia del Vaccine Day, ma ora è costretta a “nascondersi” a causa di insulti e minacce di morte da parte dei “No Vax”. Si tratta di Claudia Alivernini, la prima infermeria che si è vaccinata contro il Covid. Il suo volto è rimbalzato ovunque, social, tv e e giornali, L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 dicembre 2020) È diventata il simbolo in tutta l’del Vaccine Day, ma ora è costretta a “nascondersi” a causa didi morte da parte dei “No Vax”. Si tratta di Claudia Alivernini, lainfermeria che si ècontro il Covid. Il suo volto è rimbalzato ovunque, social, tv e e giornali, L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - pdnetwork : 'E ora vediamo quando muori'. L'hanno derisa insultata minacciata. E non contenti, questi #negazionisti e odiatori… - HuffPostItalia : Claudia Alivernini, la prima vaccinata, attaccata dai no-vax. 'Vediamo quando muori' - lokistabsounds : @camillmontaigne @sophsdreams e per il fatto di sottolineare sempre: nella comunità lgbt ci sono dei jokes che sono… - CookersThe : RT @PamelaFerrara: Vorrei rassicurare i #novax che hanno scritto 'vediamo quando muori' a #ClaudiaAlivernini, prima infermiera italiana ad… -