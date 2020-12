“Vediamo quando muori”: minacce dei No Vax a Claudia Aliverini, la prima infermiera vaccinata in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) minacce No Vax alla prima infermiera vaccinata in Italia “E ora Vediamo quando muori”, questo il tenore delle minacce ricevute sui suoi account social da Claudia Aliverini, tra le prime infermiere a vaccinarsi contro il Covid domenica all’Istituto Spallanzani di Roma. I No Vax hanno attaccato l’infermiera sin dalle prime ore del V-Day, quando operatori sanitari e ospiti delle Rsa hanno ricevuto le prime vaccinazioni dando il via alla campagna che impiegherà il nostro paese per mesi. Gli attivisti No Vax non sono solo scettici rispetto al vaccino Pfizer e agli altri che arriveranno nel 2021: il loro intento è anche quello di schernire chi si sottopone al farmaco, ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020)No Vax allain“E ora”, questo il tenore dellericevute sui suoi account social da, tra le prime infermiere a vaccinarsi contro il Covid domenica all’Istituto Spallanzani di Roma. I No Vax hanno attaccato l’sin dalle prime ore del V-Day,operatori sanitari e ospiti delle Rsa hanno ricevuto le prime vaccinazioni dando il via alla campagna che impiegherà il nostro paese per mesi. Gli attivisti No Vax non sono solo scettici rispetto al vaccino Pfizer e agli altri che arriveranno nel 2021: il loro intento è anche quello di schernire chi si sottopone al farmaco, ...

