«Vediamo quando muori». Il delirio No-Vax contro Claudia: la prima vaccinata allo Spallanzani chiude i profili social. Ed è pronta a denunciare

Claudia Alivernini è stata la prima infermiera d'Italia a ricevere il vaccino anti-Covid all'ospedale Spallanzani di Roma. Un giorno felice per lei, meno per i No-Vax che l'hanno inondata di commenti al veleno. «E ora vediamo quando muori», le hanno scritto ipotizzando che il vaccino Pfizer possa avere gravi effetti collaterali. 

I profili Instagram falsi

La giovane infermiera, intanto, consapevole dell'importanza (anche mediatica) del suo gesto, e dunque per evitare ripercussioni sulla sua vita privata, sulla sua famiglia, ha preferito eliminare i suoi account dai social. Ma questo, purtroppo, non è bastato. Sono stati aperti, infatti, con il suo nome due profili Instagram con tanto di foto. Incredula per l'accaduto, sta valutando di denunciare.

