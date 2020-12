Vallo della Lucania, il senatore Castiello ricoverato per covid-19 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVallo della Lucania (Sa) – È stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, dopo essere risultato positivo al test per la ricerca del coronavirus, il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello. Originario della città di Vallo della Lucania, dove risiede, Castiello si trovava a Roma quando si è sottoposto al tampone sierologico per la ricerca del covid-19 che ha avuto esito positivo, risultando di fatto contagiato. ricoverato da ieri all’ospedale Gemelli dove resta sotto stretta osservazione medica, le condizioni di salute del parlamentare salernitano sembrano non destare particolari preoccupazioni. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È statoall’ospedale Gemelli di Roma, dopo essere risultato positivo al test per la ricerca del coronavirus, ildel Movimento 5 Stelle, Francesco. Originariocittà di, dove risiede,si trovava a Roma quando si è sottoposto al tampone sierologico per la ricerca del-19 che ha avuto esito positivo, risultando di fatto contagiato.da ieri all’ospedale Gemelli dove resta sotto stretta osservazione medica, le condizioni di salute del parlamentare salernitano sembrano non destare particolari preoccupazioni. L'articolo proviene da ...

