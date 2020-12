Valeria Marini, ecco perchè ha lasciato il fidanzato: il motivo dell’addio (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La showgirl Valeria Marini ha spiegato il perchè ha preso la decisione di lasciare il suo fidanzato. Scopriamone insieme di più. Si è ormai conclusa da qualche mese la storia d’amore tra Valeria Marini e Gianluigi Martino, ma adesso la donna ha svelato le sue motivazioni. La Marini è un volto ormai molto noto da Leggi su youmovies (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La showgirlha spiegato ilha preso la decisione di lasciare il suo. Scopriamone insieme di più. Si è ormai conclusa da qualche mese la storia d’amore trae Gianluigi Martino, ma adesso la donna ha svelato le sue motivazioni. Laè un volto ormai molto noto da

franco_sala : @LILITH24595979 Piaccio a #MichellUnzingher . AlessiaMarcuzzi, Simona Ventura, Valeria Marini , Anna Falchi . E moltissimi altre. - borraccino_ : RT @Cinguetterai: #Sanremo2021 in crociera. Alba Parietti e Valeria Marini in quarantena sulla nave, con la partecipazione straordinaria di… - lorenzog31 : RT @Cinguetterai: #Sanremo2021 in crociera. Alba Parietti e Valeria Marini in quarantena sulla nave, con la partecipazione straordinaria di… - inarteziogio : RT @Cinguetterai: #Sanremo2021 in crociera. Alba Parietti e Valeria Marini in quarantena sulla nave, con la partecipazione straordinaria di… - MMastrantuono : RT @Cinguetterai: #Sanremo2021 in crociera. Alba Parietti e Valeria Marini in quarantena sulla nave, con la partecipazione straordinaria di… -