Vaccino | un operatore sanitario su cinque rifiuta la dose

(Di martedì 29 dicembre 2020) Gabriele Laganà Casi estremi nelle Rsa di Brescia e Torino dove, per ora, ha detto sì alsolo il 20% circa degli operatori socio-sanitari. In alcune Regioni i dati sono ben più alti Primi ostacoli in vista in Italia sulla strada che conduce alla campagna di vaccinazione di massa. Anche tra le categorie che lavorano negli ospedali e nelle Rsa vi sarebbe, infatti, un’alta percentuale di persone che, per paura o per altre motivazioni, almeno per il momentodi farsi somministrare il farmaco contro il Covid-19. In Piemonte, ad esempio, l’Unità di crisi per la pandemia denuncia che solo il 10-20 per cento degli operatori che operano nelle residenze sanitarie assistenziali intende usufruire del. Ma quanto accade in questa Regione è solo la punta dell’iceberg perché la riluttanza a sottoporsi ...