Vaccino prima agli anziani? Dubbi da Comitato bioetica, sindacati e Garante detenuti (Di martedì 29 dicembre 2020) Parte la campagna vaccinale e la lista delle categorie che hanno la priorità per accedere alle prime dosi di siero, già traballa. Le perplessità sollevate da più parti nelle ultime settimane sui criteri che hanno portato alla scelta delle priorità dei destinatari del Vaccino anti-Covid cominciano, infatti, a prendere corpo ora che le prime migliaia di dosi sono arrivate. La voce del dissenso si alza da più parti, dai sindacati, alla Consulta di bioetica, al Garante dei detenuti. Insomma, che i primi a ricevere l'inoculazione siano gli operatori sanitari è fuori discussione, ma che alcune categorie stiano in fondo alla lista o non siano state prese in considerazione suscita sconcerto. Così come l'ipotesi che con i docenti si cominci solo a primavera, quando cioè le scuole stanno per ...

