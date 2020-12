Vaccino: prenotazione, copertura, effetti collaterali, tempi: tutte le domande (e le risposte) (Di martedì 29 dicembre 2020) «Prima verranno vaccinati gli operatori sanitari e i residenti delle Rsa, poi tutti gli altri, a partire dai più fragili. Il Vaccino sarà gratuito. E i test fatti finora hanno... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 dicembre 2020) «Prima verranno vaccinati gli operatori sanitari e i residenti delle Rsa, poi tutti gli altri, a partire dai più fragili. Ilsarà gratuito. E i test fatti finora hanno...

Nicole54509736 : RT @EnzoMas48: @GioChirilly l’obbligo di fare il vaccino non ci sarà ma,ci saranno vincoli, per viaggiare in aereo occorre certificazione d… - EnzoMas48 : @GioChirilly l’obbligo di fare il vaccino non ci sarà ma,ci saranno vincoli, per viaggiare in aereo occorre certifi… - loscornetteros : meccanismo di prenotazione: attraverso un Numero verde nazionale (ancora da definire) oppure una App (in corso di… - benedettariboni : ho confermato la prenotazione per il vaccino anti-Covid, sono felicissima???? - paolocol1 : RT @zai_retta: @VincenzoDeLuca Egregio Presidente, da infettivologa ancora non ricevo il vaccino e aspetto i tempi della ASL, che rispetter… -