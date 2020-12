Vaccino Pfizer, slitta la consegna in Italia: attese 469.950 dosi (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoslitta l’arrivo e la consegna delle dosi del Vaccino della Pfizer in Italia. ”La Pfizer ha appena comunicato agli uffici del Commissario straordinario per l’emergenza Covid un diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea. Le 469.950 dosi di Vaccino arriveranno sul territorio Italiano nella tarda serata di oggi. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni. Le consegne, comunica ancora l’azienda, proseguiranno anche nelle giornata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutol’arrivo e ladelledeldellain. ”Laha appena comunicato agli uffici del Commissario straordinario per l’emergenza Covid un diverso calendario per ladei vaccini in, previsti per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Unione Europea. Le 469.950diarriveranno sul territoriono nella tarda serata di oggi. L’azienda procederà poi direttamente alla, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni. Le consegne, comunica ancora l’azienda, proseguiranno anche nelle giornata ...

