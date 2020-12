Vaccino Pfizer in arrivo in Italia a bordo di 6 aerei: circa 470mila dosi (Di martedì 29 dicembre 2020) È previsto questa notte l’arrivo delle scorte di circa 470mila dosi del Vaccino Pfizer, a bordo di sei aerei, che atterreranno in altrettanti diversi aeroporti del Paese, tra cui quelli… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) È previsto questa notte l’delle scorte didel, adi sei, che atterreranno in altrettanti diversi aeroporti del Paese, tra cui quelli… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

