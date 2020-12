Vaccino, parla la mamma di quello BioNTech: “In estate ritorno alla normalità” (Di martedì 29 dicembre 2020) Katalin Karikó, biochimica ungherese ai vertici della BioNTech, dice la sua sui possibili scenari post Vaccino Mentre sono in consegna in Italia circa 470mila dosi di Vaccino, la biochimica Katalin Karikò, fautrice di una delle ricerche mondiali più all’avanguardia sull’mRNA nonché una delle madri del Vaccino BioNTech, fa una stima su quale potrebbe essere lo scenario estivo dopo la somministrazione di massa del Vaccino, nella speranza ovviamente che siano in tanti a farlo spontaneamente. Le sue previsioni, fortunatamente, sono tutt’altro che negative, ed appaiono quasi proprio come fossero la luce in fondo ad un tunnel di cui fino ad oggi non si riusciva a vedere la fine. “In estate ritorno alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 29 dicembre 2020) Katalin Karikó, biochimica ungherese ai vertici della, dice la sua sui possibili scenari postMentre sono in consegna in Italia circa 470mila dosi di, la biochimica Katalin Karikò, fautrice di una delle ricerche mondiali più all’avanguardia sull’mRNA nonché una delle madri del, fa una stima su quale potrebbe essere lo scenario estivo dopo la somministrazione di massa del, nella speranza ovviamente che siano in tanti a farlo spontaneamente. Le sue previsioni, fortunatamente, sono tutt’altro che negative, ed appaiono quasi proprio come fossero la luce in fondo ad un tunnel di cui fino ad oggi non si riusciva a vedere la fine. “In...

Euroscettici : #coronavirus, parla il medico richiamato dall'ordine: 'Non sono #novax, ma contro il #vaccinoCovid' ...siamo in pie… - HannaNikye : @HuffPostItalia Ma un registro con chi ha già avuto Covid e gli anticorpi gli ha ?! Non si parla di questo da ness… - FilippoGiov : RT @alde68: Si parla solo del vaccino per non parlare della catastrofe economica che i comunisti hanno provocato dolosamente per sterminare… - xblunotte : RT @qui_finanza: Covid, scoperta nuova variante italiana: cosa sappiamo e cosa dicono gli esperti Non è la prima volta che il mirus muta, m… - ridammilaluna : RT @ailgamar: Esatto. C'è il covid si parla di covid. C'è il vaccino si parla di vaccino. C'è neve si parla di neve. Ci fossero gli alieni… -