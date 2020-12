Vaccino, nessun rimborso per danni su effetti collaterali! (Di martedì 29 dicembre 2020) Le case farmaceutiche hanno detto la loro sui possibili effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni anticovid. Nulla da fare, le case farmaceutiche non accetteranno rimborsi in caso di effetti collaterali gravi sulla somministrazione del Vaccino contro il coronavirus. Nonostante l’Agenzia Europea per il Farmarco continui a ricordare a tutti come, almeno nel breve e medio periodo, non basterà la somministrazione a far sparire l’incubo Covid-19 dalle nostre vite e nonostante gli appelli di tanti esperti che hanno chiesto maggiore trasparenza. Secondo i dati pubblicati da La Verità, nei soli Stati Uniti il piano della Casa Bianca ha portato alle aziende farmaceutiche la bellezza di 8,9 miliardi di dollari: 2,48 a Moderna, 2,1 a Sanofi-Gsk, 1,6 a Novavax, 1,45 a Johnson&Johnson, 1,2 ad Astrazeneca, 38 milioni a ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) Le case farmaceutiche hanno detto la loro sui possibilicollaterali derivanti dalle vaccinazioni anticovid. Nulla da fare, le case farmaceutiche non accetteranno rimborsi in caso dicollaterali gravi sulla somministrazione delcontro il coronavirus. Nonostante l’Agenzia Europea per il Farmarco continui a ricordare a tutti come, almeno nel breve e medio periodo, non basterà la somministrazione a far sparire l’incubo Covid-19 dalle nostre vite e nonostante gli appelli di tanti esperti che hanno chiesto maggiore trasparenza. Secondo i dati pubblicati da La Verità, nei soli Stati Uniti il piano della Casa Bianca ha portato alle aziende farmaceutiche la bellezza di 8,9 miliardi di dollari: 2,48 a Moderna, 2,1 a Sanofi-Gsk, 1,6 a Novavax, 1,45 a Johnson&Johnson, 1,2 ad Astrazeneca, 38 milioni a ...

