Vaccino, la Germania acquista da Pfizer 30 milioni di dosi extra. Scoppia la polemica (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Vax Day del 27 dicembre in Europa sarà ricordato come una data storica nella lotta al Coronavirus. Quasi tutti i Paesi europei hanno iniziato insieme la campagna di somministrazione del Vaccino Pfizer-BioNTech, ma è già polemica sulla distribuzione delle dosi: il governo tedesco ha stipulato un accordo bilaterale con Pfizer-BionTech per l'acquisto di altre 30 milioni di dosi di Vaccino che si aggiungeranno alla quota di 55,8 milioni di dosi già destinate alla Germania per la prima fase di vaccinazione anti-Covid. A confermarlo è stata anche la portavoce del ministero della Salute tedesco, Jens Spahn, rispondendo ad una domanda durante una conferenza stampa a Berlino.

