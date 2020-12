Vaccino | Galli | «La Germania ha comprato 30 milioni di dosi? Una furbata | sono stati scorretti»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 dicembre 2020) «Laha30didi? Come minimo inelegante. Ma non eravamo noi i furbetti?». Lo afferma il professor Massimo, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. «Non è una procedura né corretta né gradevole da sentire, sull’unità europea nella gestione del problema avevamo fatto conto. Sarebbe stato più corretto se si fossero mossi con tutta l’Unione», dice a Stasera Italia.e la prima dose diha ricevuto la prima dose dinel v-day. «Zero effetti collaterali, non mi ricordo nemmeno più dove l’ho fatto il. Avevo un po’ di curiosità. Tra i dati pubblicati su una grande rivista c’era una notevole quantità ...