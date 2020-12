Vaccino, emergenza neve complica distribuzione in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Primi ostacoli sulla strada del Vaccino. Un carico di 470mila dosi rischia per ora di restare in Belgio a causa del maltempo, bloccato per la neve. Piemonte e Liguria hanno già ufficializzato lo slittamento: “ragioni logistiche legate all’ondata di neve in tutta Europa”, spiegano dalle due Regioni dopo una riunione in videoconferenza con il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri. Slitta, dunque, almeno di un giorno l’arrivo del Vaccino anti-Covid della Pfizer, con le Regioni che al momento restano in attesa di riempire di scorte i loro hub, per poi rifornire ospedali ed Rsa, che saranno sorvegliati speciali per le forze dell’ordine. Per le strutture sono infatti pianificati dei Piani dei Prefetti, pronti a mettere al sicuro i carichi da qualsiasi tentativo di furto. Dalle 65mila ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Primi ostacoli sulla strada del. Un carico di 470mila dosi rischia per ora di restare in Belgio a causa del maltempo, bloccato per la. Piemonte e Liguria hanno già ufficializzato lo slittamento: “ragioni logistiche legate all’ondata diin tutta Europa”, spiegano dalle due Regioni dopo una riunione in videoconferenza con il Commissario per l’, Domenico Arcuri. Slitta, dunque, almeno di un giorno l’arrivo delanti-Covid della Pfizer, con le Regioni che al momento restano in attesa di riempire di scorte i loro hub, per poi rifornire ospedali ed Rsa, che saranno sorvegliati speciali per le forze dell’ordine. Per le strutture sono infatti pianificati dei Piani dei Prefetti, pronti a mettere al sicuro i carichi da qualsiasi tentativo di furto. Dalle 65mila ...

EduardWolken : RT @pbecchi: È meraviglioso. Spostano ad aprile l‘inizio vero e proprio delle vaccinazioni per consentire il prolungamento dello stato di e… - the_fourty : RT @pbecchi: È meraviglioso. Spostano ad aprile l‘inizio vero e proprio delle vaccinazioni per consentire il prolungamento dello stato di e… - EureosCriss : RT @pbecchi: È meraviglioso. Spostano ad aprile l‘inizio vero e proprio delle vaccinazioni per consentire il prolungamento dello stato di e… - CentroPagina : #Covid, l’appello dei camici bianchi dorici: «#Vaccino indispensabile per uscire dall’emergenza» #VaccineDay… - annamar61527842 : RT @pbecchi: È meraviglioso. Spostano ad aprile l‘inizio vero e proprio delle vaccinazioni per consentire il prolungamento dello stato di e… -