Vaccino e reazioni allergiche? Come stanno davvero le cose

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 29 dicembre 2020) Alessandro Ferro IlPfizer-BioNtech è composto da alcune particelle che potrebbero scatenare alcunein soggetti predisposti. "Ad oggi non si sono verificate, se non in casi rari" Il V-Day dello scorso 27 dicembre ha dato il via alla campagna vaccinale anti-Covid in tutta Europa: le prime dosi delPfizer-BioNtech sono state somministrate agli operatori sanitari delle principali nazioni europee. Cos'è Peg Mentre si è messo in moto l'enorme "motore" dei vaccini che consegnerà centinaia di migliaia di dosi, settimanalmente, all'Italia e ad altri Paesi, si parla delle eventuali, possibili (rarissime)dopo la somministrazione. Nel caso specifico di quello della Pfizer, la causa sarebbe da imputare alle nanoparticelle di ...