Vaccino Covid, Raffaella Carrà: "Basta vedere aghi nei tg, fanno paura" (Di martedì 29 dicembre 2020) La conduttrice a 'La vita in diretta': "Invece di spaventare le persone, spieghiamo perché è importante vaccinarsi". (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images)Raffaella Carrà, il caschetto biondo più famoso d'Italia, è intervenuta telefonicamente a "La vita in diretta" dicendo la sua sul Vaccino Covid. Pur ammettendo di essere favorevole al siero contro il virus, la Carrà ci tiene a fare un appunto sulla narrazione televisiva del Vaccino. Leggi anche -> Claudia Alivernini, insultata la prima infermiera vaccinata "Basta far vedere aghi nei tg" La conduttrice ha infatti mosso il suo disappunto circa la sovra informazione televisiva alla quale siamo sottoposti ogni giorno, affermando che esiste una narrazione ...

