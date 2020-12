Vaccino Covid | perché così presto? I 4 fattori della grande corsa di G Forni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) (di Guido, socio linceo) Prima i vaccini non c’erano, e tutti ci chiedevamo, quando? Quando arriveranno? E molti esperti avevano la loro previsione: chi ottimistiche, chi più pessimistiche. Previsioni. Poi, i vaccini sono arrivati. Sono qua. Circa un milione e mezzo di persone nel mondo sono già state vaccinate, oltre seicentomila in Cina ed oltre seicentomila negli Stati Uniti. E, da oggi in avanti saremo informati di quante persone sono state vaccinate in Europa e, poco a poco, di quante persone sono state vaccinate anche in Italia. Entro un anno dall’identificazione del virus e del suo genoma, l’umanità ha a disposizione mezza dozzina di vaccini nuovissimi. Le parole generiche sono “trionforicerca scientifica”, “successo dell’intelligenza umana”. D’altro canto, il sospetto si infiltra nelle tante crepe delle nostre inquietudini: ma ...