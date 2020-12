Vaccino Covid, obbligo o patente di immunità? (Di martedì 29 dicembre 2020) L’avvio della campagna vaccinale si accompagna a grande incertezza, forti speranze e qualche timore. Nel 2021 saranno disponibili dosi di Vaccino per tutti gli italiani, ma sembra che non tutti sia disponibili a farsi vaccinare. Come sappiamo per rendere efficace il Vaccino bisogna raggiungere l’immunità di gregge, cioè vaccinare molti se non tutti. Ma allora come si possono obbligare gli italiani a farsi vaccinare? Si parla di due strade: la patente di immunità o l’obbligo di vaccinazione. Ma sono possibili e soprattutto compatibili con la Costituzione? Sulla patente di immunità mi pare che ci siano pochi spazi. Dovremmo avere un documento, forse anche un’app, che consentirebbe solo a chi è vaccinato di viaggiare, partecipare a eventi come le partite ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) L’avvio della campagna vaccinale si accompagna a grande incertezza, forti speranze e qualche timore. Nel 2021 saranno disponibili dosi diper tutti gli italiani, ma sembra che non tutti sia disponibili a farsi vaccinare. Come sappiamo per rendere efficace ilbisogna raggiungere l’di gregge, cioè vaccinare molti se non tutti. Ma allora come si possono obbligare gli italiani a farsi vaccinare? Si parla di due strade: ladio l’di vaccinazione. Ma sono possibili e soprattutto compatibili con la Costituzione? Sulladimi pare che ci siano pochi spazi. Dovremmo avere un documento, forse anche un’app, che consentirebbe solo a chi è vaccinato di viaggiare, partecipare a eventi come le partite ...

