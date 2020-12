Vaccino Covid, nuove dosi in ritardo, Arcuri: «arrivano stasera» (Di martedì 29 dicembre 2020) Ritardi in Liguria, Piemonte, Alto Adige. Il Commissario per l’emergenza: «La Pfizer ha cambiato calendario e procederà con la consegna domattina» Leggi su corriere (Di martedì 29 dicembre 2020) Ritardi in Liguria, Piemonte, Alto Adige. Il Commissario per l’emergenza: «La Pfizer ha cambiato calendario e procederà con la consegna domattina»

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus, ecco tappe e numeri della vaccinazione in Italia fino a settembre. Le 470mila dosi in ... Il Sole 24 ORE Vaccino Astrazeneca, Ema: «Improbabile via libera a gennaio. Servono dati»

L'arrivo del vaccino targato AstraZeneca sembra non avere date certe. La cautela sul nuovo farmaco anti-Covid è stata confermata dalla stessa Agenzia europea del Farmaco. Infatti, ...

Vaccine Day al San Giovanni Addolorata

Partita la campagna vaccinale anti-covid 19 presso l’AO San Giovanni Addolorata. Oggi il vaccino viene somministrato alle equipes che provvederanno successivamente a vaccinare tutto il personale sanit ...

