Vaccino Covid, Muccino: “Pensiero no vax paleolitico e pericoloso” (Di martedì 29 dicembre 2020) Trovo il Pensiero no vax “desolante, pericolosissimo, obsoleto, quasi paleolitico”. La pensa così il regista Gabriele Muccino su chi osteggia il Vaccino mentre si accende in Italia e non solo il dibattito sull’obbligatorietà della vaccinazione anti Covid. “La mia opinione – dice all’Adnkronos – è l’opinione di chi conosce minimamente la storia dell’umanità. I vaccini hanno salvato miliardi di persone e continuano a farlo. Essere no vax vuol dire rigettare l’idea che la scienza faccia il lavoro che ha fatto sempre e che ha decretato successi infiniti, dallo sconfiggere la tubercolosi all’allunaggio dell’uomo”. “Non capisco come si possa parlare di terre piatte o di pericolosità di vaccini quando noi siamo stati tutti vaccinati. Quando ero bambino – racconta – sono stato vaccinato e ho un piccolo ... Leggi su funweek (Di martedì 29 dicembre 2020) Trovo ilno vax “desolante, pericolosissimo, obsoleto, quasi”. La pensa così il regista Gabrielesu chi osteggia ilmentre si accende in Italia e non solo il dibattito sull’obbligatorietà della vaccinazione anti. “La mia opinione – dice all’Adnkronos – è l’opinione di chi conosce minimamente la storia dell’umanità. I vaccini hanno salvato miliardi di persone e continuano a farlo. Essere no vax vuol dire rigettare l’idea che la scienza faccia il lavoro che ha fatto sempre e che ha decretato successi infiniti, dallo sconfiggere la tubercolosi all’allunaggio dell’uomo”. “Non capisco come si possa parlare di terre piatte o di pericolosità di vaccini quando noi siamo stati tutti vaccinati. Quando ero bambino – racconta – sono stato vaccinato e ho un piccolo ...

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - SkyTG24 : Vaccino Covid, Sileri: “Medici e infermieri no vax hanno sbagliato lavoro” - Borderline_24 : #Puglia, due giorni dopo il #Vaccino anti #Covid. La #Specializzanda: 'Nessun sintomo' - Adnkronos : #VaccinoCovid, @GabrieleMuccino: 'Pensiero no vax paleolitico e pericoloso' -