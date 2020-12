Vaccino Covid, Miozzo (Cts): “Sia obbligatorio in ospedali e rsa”. Sileri: “Contromisure solo se non raggiungiamo due terzi della popolazione” (Di martedì 29 dicembre 2020) “Medici, infermieri, personale sanitario: il Vaccino anti-Covid deve essere obbligatorio. Lo stesso deve valere per chi lavora nelle Residenze sanitarie, dobbiamo difendere gli anziani”. A dirlo è Agostino Miozzo, il coordinatore del comitato tecnico scientifico sul coronavirus che, in un’intervista al Messaggero, ha rilanciato il tema dell’obbligatorietà del Vaccino per il coronavirus per tutti gli operatori sanitari ma non solo: “L’obbligo deve valere anche per chi lavora in una Rsa, non solo per chi assiste gli ospiti, ma anche per chi entra a fare le pulizie”, ha precisato. Dello stesso parere è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: “Per sconfiggere il Covid ci sarà bisogno di un’adesione massiccia“, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) “Medici, infermieri, personale sanitario: ilanti-deve essere. Lo stesso deve valere per chi lavora nelle Residenze sanitarie, dobbiamo difendere gli anziani”. A dirlo è Agostino, il coordinatore del comitato tecnico scientifico sul coronavirus che, in un’intervista al Messaggero, ha rilanciato il tema dell’obbligatorietà delper il coronavirus per tutti gli operatori sanitari ma non: “L’obbligo deve valere anche per chi lavora in una Rsa, nonper chi assiste gli ospiti, ma anche per chi entra a fare le pulizie”, ha precisato. Dello stesso parere è il viceministroSalute Pierpaolo: “Per sconfiggere ilci sarà bisogno di un’adesione massiccia“, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus, ecco tappe e numeri della vaccinazione in Italia fino a settembre. Le 470mila dosi in ... Il Sole 24 ORE V-Day, «Io, chirurgo, rimandato a casa senza vaccino: spettava a me la fiala di De Luca»

È il primo nella lista delle riserve e degli esclusi convocati alle 13, nel v-Day, all’ospedale Cotugno: il chirurgo Luigi Ricciardelli, 51 anni, da 13 in servizio nella stessa ...

Vaccinazione anti-Covid. Due centri a Cona e Delta: faranno la staffetta

La prenotazione del personale sanitario passerà probabilmente attraverso il Cup. Per ora il servizio non è accessibile ad altre categorie, per loro le date dopo marzo ...

