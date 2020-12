Vaccino Covid, Medico: “Non sono contrario, ma contro questo sì”: ecco il motivo (Di martedì 29 dicembre 2020) Redazione Tutte le misure intraprese fino ad oggi fanno parte di una strategia tesa a fare in modo che il popolo veda il Vaccino come la salvezza dell’umanita’. Qual’è il vantaggio di un Vaccino generalizzato per una malattia la cui mortalità è prossima allo 0,05%? Questa vaccinazione di massa non è necessaria. Inoltre, i rischi della vaccinazione possono essere maggiori dei benefici. Non sono contro i vaccini e non sono un negazionista, anche perché sono 40 anni che li faccio. Ma lo schifo che ho visto sul Vaccino anti-Covid… Quello che contesto è la modalità e cerco di spiegare perché sono contro a questa vaccinazione”. A parlarne è Mariano Amici, Medico di Ardea (Roma), che ... Leggi su improntaunika (Di martedì 29 dicembre 2020) Redazione Tutte le misure intraprese fino ad oggi fanno parte di una strategia tesa a fare in modo che il popolo veda ilcome la salvezza dell’umanita’. Qual’è il vantaggio di ungeneralizzato per una malattia la cui mortalità è prossima allo 0,05%? Questa vaccinazione di massa non è necessaria. Inoltre, i rischi della vaccinazione posessere maggiori dei benefici. Noni vaccini e nonun negazionista, anche perché40 anni che li faccio. Ma lo schifo che ho visto sulanti-… Quello che contesto è la modalità e cerco di spiegare perchéa questa vaccinazione”. A parlarne è Mariano Amici,di Ardea (Roma), che ...

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - berlusconi : Il vaccino è l’unico strumento possibile per debellare una tragedia come quella del Covid che è già costata troppi… - spe1977 : RT @ChimicoScettico: L'emergenza è una pessima consigliera - emiliablu1 : @PieCicci74 Sul bugiardino del #vaccino #Covid #Pfizer ... -