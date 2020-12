Vaccino Covid, le minacce dei No-Vax a Claudia, la prima vaccinata in Italia: ‘Ora vediamo quando muori’ (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Italia è ‘ripartita’ dallo Spallanzani, il primo ospedale in cui si sono somministrati i vaccini anti-Covid, domenica scorsa. La prima a sottoporsi al Vaccino è stata un’infermiera romana: la giovane Claudia Alivernini. Pochi giorni dopo però i No-Vax le si sono scagliati contro, iniziandola a minacciare pesantemente sui social. Gli haters l’hanno cercata sui vari profili e si sono scatenati così tanto che la giovane ventinovenne ha preferito togliersi dai social, sospendendo la sua pagina. Leggi anche: Lotta al Covid: consegnati i primi vaccini in tutta la Regione Lazio (VIDEO) Le minacce a Claudia: la prima vaccinata contro il Covid Claudia, laureata in Scienze Infermeristiche, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) L’è ‘ripartita’ dallo Spallanzani, il primo ospedale in cui si sono somministrati i vaccini anti-, domenica scorsa. Laa sottoporsi alè stata un’infermiera romana: la giovaneAlivernini. Pochi giorni dopo però i No-Vax le si sono scagliati contro, iniziandola a minacciare pesantemente sui social. Gli haters l’hanno cercata sui vari profili e si sono scatenati così tanto che la giovane ventinovenne ha preferito togliersi dai social, sospendendo la sua pagina. Leggi anche: Lotta al: consegnati i primi vaccini in tutta la Regione Lazio (VIDEO) Le: lacontro il, laureata in Scienze Infermeristiche, ...

