Vaccino Covid, ipotesi patente di immunità per aerei, cinema e stadio (Di martedì 29 dicembre 2020) A pochi giorni dall’inizio della campagna vaccinale si inizia a discutere di una possibile obbligatorietà della somministrazione per alcune categorie nei prossimi mesi. Tra le ipotesi quella di obbligare tre milioni di statali, dai medici agli insegnanti. Un’altra idea è quella di un patentino immunitario per viaggi e spettacoli Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 dicembre 2020) A pochi giorni dall’inizio della campagna vaccinale si inizia a discutere di una possibile obbligatorietà della somministrazione per alcune categorie nei prossimi mesi. Tra lequella di obbligare tre milioni di statali, dai medici agli insegnanti. Un’altra idea è quella di un patentino immunitario per viaggi e spettacoli

