Vaccino Covid, i farmacisti ospedalieri: “Ogni fiala può servire per sei persone” (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – Fedele e coerente con gli impegni di aggiornamento e informazione continui, precisi e puntuali che si è presa nei confronti della campagna vaccinale per far fronte alla pandemia COVID.19, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO condivide e rilancia il messaggio espresso oggi dall’AIFA in merito al vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2: ‘ferma restando la necessità di garantire la somministrazione del corretto quantitativo di 0.3 ml a ciascun soggetto vaccinato attraverso l’utilizzo di siringhe adeguate, è possibile disporre di almeno 1 dose aggiuntiva rispetto alle 5 dosi dichiarate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto’“. E’ quanto si legge in una nota. Leggi su dire (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – Fedele e coerente con gli impegni di aggiornamento e informazione continui, precisi e puntuali che si è presa nei confronti della campagna vaccinale per far fronte alla pandemia COVID.19, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO condivide e rilancia il messaggio espresso oggi dall’AIFA in merito al vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2: ‘ferma restando la necessità di garantire la somministrazione del corretto quantitativo di 0.3 ml a ciascun soggetto vaccinato attraverso l’utilizzo di siringhe adeguate, è possibile disporre di almeno 1 dose aggiuntiva rispetto alle 5 dosi dichiarate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto’“. E’ quanto si legge in una nota.

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - SkyTG24 : Vaccino Covid, Sileri: “Medici e infermieri no vax hanno sbagliato lavoro” - giorgio2181953 : RT @LaRoRy1: “Morto dopo (ma non per) il vaccino anti-Covid”. Prossimamente su questi schermi. - AnsaTrentinoAA : Covid: le 5850 dosi di vaccino non sono arrivate in A.Adige. La consegna prevista per ieri non è giunta a destinazi… -