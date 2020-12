VACCINO COVID AL VIA Tutte le incognite che fanno saltare l' immunità di gregge 95%

(Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi non preoccupa tanto che qualcuno stenti ancora a volersi vaccinare. Il timore è che restino senzatante persone che invece vorrebbero vaccinarsi

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - MediasetTgcom24 : Covid, solo 20% degli operatori Rsa bresciane ha aderito al vaccino #Covid - NeroneFromItaly : RT @HuffPostItalia: Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - Ale79Friul : RT @MinervaMcGrani1: I vaccini pediatrici vengono testati sui bambini del terzo mondo e degli orfanatrofi, il vaccino contro il #covid vien… -

Ultime Notizie dalla rete : VACCINO COVID

Se il vaccino è così sicuro perché non è il politico a dare il buon esempio?". - SANTA LUCIA DI PIAVE, 28 DIC - "I medici ospedalieri dipendenti da un'azienda sanitaria che… Leggi ...Legnano – La giornata del vaccino contro il Covid: la pandemia che solo in Italia è costata la vita ad oltre 70.000 persone. Una volta tanto l’aggettivo non è esagerato, anzi, è assolutamente appropri ...