Vaccino Covid-19, Serafini (Snals): “Docenti e Ata in trincea, vacciniamoli subito” (Di martedì 29 dicembre 2020) "I Docenti, il personale Ata e il mondo della scuola si trovano in trincea: hanno un contatto continuo con una platea vasta che, tornando poi a casa, porta a passeggio il virus. Consideriamo tutto il mondo dell'istruzione a rischio e adoperiamoci per permettere subito a questi lavoratori di vaccinarsi: in primavera è troppo tardi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) "I, il personale Ata e il mondo della scuola si trovano in: hanno un contatto continuo con una platea vasta che, tornando poi a casa, porta a passeggio il virus. Consideriamo tutto il mondo dell'istruzione a rischio e adoperiamoci per permetterea questi lavoratori di vaccinarsi: in primavera è troppo tardi". L'articolo .

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - berlusconi : Il vaccino è l’unico strumento possibile per debellare una tragedia come quella del Covid che è già costata troppi… - Bluemax56 : @GiorgiaMeloni Spiegaci anche perché non vuoi partecipare alla campagna di sensibilizzazione sul vaccino anti Covid… - razorblack66 : RT @GavinoSanna1967: Il tuo medico ti consiglia con entusiasmo e senza minimo dubbio o esitazione vaccino covid? Benissimo, segui consiglio… -