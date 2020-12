Vaccino Covid-19 | l’opinione di Jorge Lorenzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) In questi giorni non si parla d’altro che dell’arrivo delcontro il-19 in Europa. La somministrazione è iniziata in tutti i paesi dell’Unione il 27 dicembre e ancheha voluto esprimere la sua opinione a riguardo. Lo spagnolo ultimamente è molto attivo su Instagram e Twitter e spesso si cimenta in sessioni di domande rivolte ai suoi fan. Non solo social,ha avuto anche l’occasione di partecipare ad una trasmissione televisiva spagnola in maniera un po’ bizzarra.disuldel-19 Nel corso di una sessione di domande sul suo profilo Instagram,ha ricevuto da un fan la domanda riguardo la questione vaccini. E’ ovvio che questa tematica non coinvolga direttamente ...