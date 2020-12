Vaccino Covid-19, dall’obbligo per i docenti al patentino di immunità: le ipotesi (Di martedì 29 dicembre 2020) Dal Vaccino obbligatorio per il settore pubblico, quindi anche il personale scolastico alla patente di immunità, uno strumento per accedere in alcuni luoghi potenzialmente a rischio come teatri, stadi o treni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) Dalobbligatorio per il settore pubblico, quindi anche il personale scolastico alla patente di, uno strumento per accedere in alcuni luoghi potenzialmente a rischio come teatri, stadi o treni. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus, ecco tappe e numeri della vaccinazione in Italia fino a settembre. Le 470mila dosi in ... Il Sole 24 ORE VACCINO COVID-19: OGNI FIALA PUO’ SERVIRE PER 6 PERSONE (INVECE CHE 5)

LA COPERTURA DI POPOLAZIONE PUO’ ESSERE DA SUBITO PIU’ AMPIA DEL PREVISTO: SIFO RILANCIA IL MESSAGGIO AIFA ROMA, 29 DICEMBRE – Fedele e coerente con gli impegni di aggiornamento e informazione conti ...

Sileri: "Vaccino obbligatorio se sarà rifiutato da più dei 2/3 degli italiani"

Il viceministro della Salute: "È anche comprensibile che ci possa essere riluttanza da parte di alcune persone, ma se sei medico e sei no vax allora hai sbagliato mestiere" ...

