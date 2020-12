Vaccino, chirurgo rimandato a casa “spettava a me la fiala di De Luca” (Di martedì 29 dicembre 2020) Vaccino Covid, «Io, chirurgo, rimandato a casa: spettava a me la fiala di De Luca». Il chirurgo del Cotugno convocato e rimandato a casa senza effettuare la vaccinazione anti-Covid. Il… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020)Covid, «Io,a me ladi De». Ildel Cotugno convocato esenza effettuare la vaccinazione anti-Covid. Il… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

ninoBertolino : RT @Noiconsalvini: ++ VACCINO COVID, 'IO CHIRURGO, RIMANDATO A CASA: SPETTAVA A ME LA FIALA DI DE LUCA' ++ - gianfranco_gnan : RT @LegaSalvini: ++ VACCINO COVID, 'IO CHIRURGO, RIMANDATO A CASA: SPETTAVA A ME LA FIALA DI DE LUCA' ++ - ninoBertolino : RT @LegaSalvini: ++ VACCINO COVID, 'IO CHIRURGO, RIMANDATO A CASA: SPETTAVA A ME LA FIALA DI DE LUCA' ++ - RenzoCianchetti : RT @Noiconsalvini: ++ VACCINO COVID, 'IO CHIRURGO, RIMANDATO A CASA: SPETTAVA A ME LA FIALA DI DE LUCA' ++ - Luihi9 : è molto più importante sala ,salva un monte di vite cn le sue mani, abuso di potere per rubare un vaccino ad un ch… -