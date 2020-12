Vaccino | Burioni | “Non perdiamo tempo | non è ammesso nessun ritardo”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 dicembre 2020) “Israele ha già vaccinato il 5% della popolazione e il 26% degli ultrasessantenni. Tra poco dovrebbe cominciare a vedere l’effetto della vaccinazione con un calo drastico delle malattie gravi negli anziani. Non, non è“. Lo ha ribadito il noto virologo Robertoattraverso un tweet pubblicato sul suo profilo. Israele ha già vaccinato il 5% della popolazione, e il 26% degli ultrasessantenni. Tra poco dovrebbe cominciare a vedere l'effetto della vaccinazione con un calo drastico delle malattie gravi negli anziani. Non, non è. dati da @segal eran pic.twitter.com/Kmayno6TDu — Roberto...