Vaccino anti Covid, ultime notizie: oggi V-Day a Frosinone e Latina. 470mila dosi bloccate causa maltempo (Di martedì 29 dicembre 2020) Proseguono senza sosta le prime giornate della campagna vaccinale in Italia e nel Lazio, dove oggi le prime dosi del farmaco sono arrivate anche a Frosinone e a Latina per la terza giornata del Vax-day. Ottimista l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, che prevede la partenza della vaccinazione dei cittadini del Lazio a partire già dai primi di febbraio. La neve ferma i vaccini Molte, però, le variabili intorno a questa data: prime fra tutte la disponibilità dei vaccini e la conservazione a basse temperature. Già oggi in Italia è atteso un carica di 470mila dosi che rischia, per ora, di restare in Belgio a causa del maltempo. Restano in attesa, dunque, le Regioni: nel Lazio erano previste 44 mila dosi, una parte delle ...

