Vaccino anti Covid, in Emilia Romagna al via per il personale sanitario, a marzo per gli altri. Cronoprogramma (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il Vaccine day di domenica scorsa, tra due giorni, giovedì 31 dicembre, in Emilia Romagna inizierà la somministrazione della prima dose a medici, infermieri, operatori e degenti delle Cra dell’Emilia-Romagna. Già pronto il Cronoprogramma delle consegne: le dosi di Vaccino Pfizer arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L'azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti individuati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il Vaccine day di domenica scorsa, tra due giorni, giovedì 31 dicembre, ininizierà la somministrazione della prima dose a medici, infermieri, operatori e degenti delle Cra dell’. Già pronto ildelle consegne: le dosi diPfizer arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L'azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti individuati. L'articolo .

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - Agenzia_Ansa : #Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino anti #Covid a otto sanitari. Quattro sono in osservazione in ospe… - Dario_VdA : RT @StampaAosta: In 48 ore arriveranno in Valle d’Aosta 1.200 dosi di vaccino anti-Covid - CapitanAchab : RT @MinisteroSalute: ?Quali sono le prime categorie a ricevere il vaccino anti-#covid19? 1??Operatori sanitari e sociosanitari; 2??Residen… -