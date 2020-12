Vaccino anti-Covid, in arrivo altre dosi negli ospedali di Salerno (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDomattina, entro le ore 7.00, saranno consegnate le prime dosi di Vaccino anti-Covid nei 4 ospedali individuati come Hub Asl Salerno: Nocera Inferiore, Polla, Vallo e Battipaglia. Questa prima consegna consiste in 975 dosi di Vaccino per ognuno dei quattro ospedali, per un totale di 3.900 fiale assegnate per il momento all’intera Asl Salerno. Subito dopo la consegna e lo stoccaggio, presumibilmente nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di domani, inizieranno le attività di vaccinazione al personale, che proseguiranno poi nei giorni successivi. Si partirà col vaccinare il personale maggiormente esposto (centri Covid, pronti soccorso, terapie intensive e sub ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDomattina, entro le ore 7.00, saranno consegnate le primedinei 4individuati come Hub Asl: Nocera Inferiore, Polla, Vallo e Battipaglia. Questa prima consegna consiste in 975diper ognuno dei quattro, per un totale di 3.900 fiale assegnate per il momento all’intera Asl. Subito dopo la consegna e lo stoccaggio, presumibilmente nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di domani, inizieranno le attività di vaccinazione al personale, che proseguiranno poi nei giorni successivi. Si partirà col vaccinare il personale maggiormente esposto (centri, pronti soccorso, terapie intensive e sub ...

