Vaccino anti Covid: da una fiala sei dosi e l'Italia ne conta 5milioni in più (Di martedì 29 dicembre 2020) Da ogni fiala di Vaccino Pfizer si potranno ottenere 6 dosi invece che le 5 inizialmente previste e garantite anche dall'FDA. E' stato confermato questa mattina dall'AIFA; la discrepanza è dovuta al fatto che quantità di prodotto prelevabile dipende dal tipo di siringa utilizzata. l'Italia dunque ne avrà 5milioni in più. Vediamo invece quando arriveranno le altre dosi dalla Pfizer in Italia. Leggi anche: Covid, scoperta una variante italiana: ecco come, cosa sappiamo e da quanto circola in Italia In arrivo i vaccini Pfizer: 469.950 dosi Arcuri ha confermato l'arrivo delle 469.950 dosi di Vaccino dalla casa farmaceutica Pfizer BioNTech. Arriveranno questa sera con sei aerei, a Roma ...

