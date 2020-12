Vaccino anti Covid, Aifa dà via libera a ottenere sei (e non cinque) dosi da ogni fiala Pfizer: così l’Italia ne avrà 32 milioni (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo la mossa della Germania, che lunedì aveva fatto lo stesso, l’Agenzia italiana del farmaco ha dato via libera a ottenere “almeno sei dosi” da ogni flaconcino del Vaccino Pfizer–Biontech. Una dose in più, dunque, rispetto alle cinque per flacone indicate prudenzialmente dall’azienda. Il risultato è che l’Italia a regime (le consegne stando al calendario ufficiale continueranno fino al prossimo settembre) avrà a disposizione non 27 milioni, ma 32,4 milioni di somministrazioni del preparato. Oltre ovviamente ai vaccini delle altre aziende con cui la Commissione europea ha sottoscritto accordi preliminari e che sono ancora in fase di autorizzazione. “Con l’obiettivo di utilizzare tutto il prodotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo la mossa della Germania, che lunedì aveva fatto lo stesso, l’Agenzia italiana del farmaco ha dato via“almeno sei” daflaconcino del–Biontech. Una dose in più, dunque, rispetto alleper flacone indicate prudenzialmente dall’azienda. Il risultato è chea regime (le consegne stando al calendario ufficiale continueranno fino al prossimo settembre)a disposizione non 27, ma 32,4di somministrazioni del preparato. Oltre ovviamente ai vaccini delle altre aziende con cui la Commissione europea ha sottoscritto accordi preliminari e che sono ancora in fase di autorizzazione. “Con l’obiettivo di utilizzare tutto il prodotto ...

