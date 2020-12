Vaccino anti Covid-19, la sfida di una corretta informazione: oggi l’evento live promosso da Neuromed (Di martedì 29 dicembre 2020) Con il “Vaccine day” l’Europa ha avviato la somministrazione dei vaccini anti Covid-19. Nei prossimi giorni e mesi la concreta speranza di riportare il mondo alla sua normalità, e naturalmente di salvare centinaia di migliaia di vite umane, si dovrà confrontare con l’opinione dei cittadini. Una sfida che dovrà essere fatta di dialogo, informazione e ascolto. Ecco perché l’Irccs Neuromed di Pozzilli ha promosso una diretta Facebook e YouTube sull’argomento. oggi, alle ore 11, l’evento live “Vaccino anti Covid-19: la sfida di una corretta informazione” vedrà esponenti di altissimo livello della ricerca biomedica italiana ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Con il “Vaccine day” l’Europa ha avviato la somministrazione dei vaccini-19. Nei prossimi giorni e mesi la concreta speranza di riportare il mondo alla sua normalità, e naturalmente di salvare centinaia di migliaia di vite umane, si dovrà confrontare con l’opinione dei cittadini. Unache dovrà essere fatta di dialogo,e ascolto. Ecco perché l’Irccsdi Pozzilli hauna diretta Facebook e YouTube sull’argomento., alle ore 11,-19: ladi una” vedrà esponenti di altissimollo della ricerca biomedica italiana ...

fleinaudi : DETTO FATTO! Ecco la nota del Presidente @avvbenedetto a @DPCgov , @GiuseppeConteIT, @robersperanza, @F_Boccia con… - HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - Agenzia_Ansa : #Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino anti #Covid a otto sanitari. Quattro sono in osservazione in ospe… - Ilikepuglia : Vaccino anti Covid, la dottoressa specializzanda: 'Nessun sintomo dopo 48 ore, sono fortunata'… - dariodriu : Ma sì tipo la frittata: 'un uovo a persona e uno per la padella' #Vaccino anti #Covid, #Aifa dà via libera a otten… -